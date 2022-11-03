Çiftlikköy’de sahil projesinin 2. etabı tamamlandı

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ilçe sahilinin baştan sona gezilebileceği Kızılelma Yürüyüş Yolu Projesi’nin 2.etabı olan ‘Adım 1071 Sahil Yürüyüş Yolu’nda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

2016’da tamamlanan bin 700 metre uzunluğundaki ilk etabın ardından bin 71 metre uzunluğundaki 2. etabı da, Gacık Deresi ile Eski Etibank Tesisleri arasındaki kesimde yaptıklarını ifade eden Başkan Silpagar, önümüzdeki yıllarda 3. Etap olarak ‘Ahlat Yürüyüş Yolu’nu da yapacaklarını ve böylece ilçe sahilini baştan başa geçen ‘Kızılelma Yürüyüş Yolu’nu ilçeye kazandırmış olacaklarını söyledi.

Adım 1071 adını alan Sahil Düzenleme Projesi 2. Etabı ile 1071 metre uzunluğunda, 4 metresi tartan zeminli ve 3 metresi bisiklet yolu olmak üzere 7 metre genişliğinde, ilk etabın devamı olacak bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Silpagar, 2.etap için 64 adet led aydınlatma kullanıldığını ve toplam 7 bin 500 metrekarelik bir alan kapladığını belirterek şunları kaydetti:

“2014’te yola çıktığımız zaman ‘Kızıl Elma Yürüyüş Yolu yapacağız’ demiştik. Bunun 1.etabını 2016 yılında Alpaslan adıyla bitirdik. Orası 1700 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 4 metresi yürüyüş yolu, 3 metresi bisiklet yolundan oluşuyor. 135 adet led aydınlatmalı elektrik direği ve peyzaj alanlarımız var. 1. Etapta yaklaşık 3500 m2’lik yeşil alan oluşturmuştuk. 2. Etabımıza geçtik ve burasını da ‘Adım 1071’ olarak adlandırdık. ‘Adım 1071’ yürüyüş yolunda, toplam 7 metre genişliğinde olmak üzere; 4 metre tartan zeminli yürüyüş yolu, yanında 3 metrelik bisiklet yolu ve tam ortadan geçen engelli yürüyüş yolumuz var. Burayı da 64 adet led aydınlatmalı elektrik direği ile tamamladık, aydınlatmamızı bitirmiş olduk. Yan taraflarda görülen boş alanlar da, yeşil alanlarımız olacak. İnşallah Nisan ayına kadar bu yeşil alanlarımızın peyzajını tamamlamış, hemşerilerimizin oturup çaylarını manzara eşliğinde içebileceği küçük yerleri de yapmış olacağız. ‘Kızıl Elma Yürüyüş Yolumuzun 3. Etabı olarak ‘Ahlat Yürüyüş Yolu’na da inşallah önümüzdeki yıllarda başlayacağız. Orasını da yapıp, Kızılelma Yürüyüş Yolumuzu Çiftlikköy’ün bir ucundan bir ucuna taşımış olacağız. Şimdiden hemşerilerime Kızılelma Yürüyüş Yolumuzla keyifli yürüyüşler diliyorum."