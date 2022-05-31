Çiftlikköy’de okul öncesi şenlikleri başladı

Çiftlikköy’de 1.Okul Öncesi Şenlikleri Mokamp Alanı’nda yapılan etkinliklerle başladı. Çiftlikköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 31 mayıs-3 haziran tarihleri arasında sürecek olan şenliğin açılış etkinliklerine 11 okul öncesi kurumdan 600’ü aşkın öğrenci katıldı.

Kaymakam Ömer Bilgin, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Beşir ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Şahinal’ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve ailelerinin de yer aldığı açılış etkinlikleri, kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Çiftlikköy’de eğitim veren Gazi Abdurrahman İlkokulu, Bahçeşehir Koleji, Ragıp Naile Saraç Anaokulu, 75.Yıl Namık Kemal İlkokulu, Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Kılıç İlkokulu, GSD İlkokulu, Şehit Abdülhamit Kaya İHO, Taşköprü İlkokulu, Özel Küçümenler Anaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Okulların flamenkodan horona çok çeşitli dans koreografilerinin sergilendiği gösterilerin ardından atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Mokamp alanında kurulan Anadolu Masalları Atölyesi, mum boyama atölyesi, taş boyama atölyesi, yüz boyama atölyesi ve bubble bilim atölyelerine minik öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikler, 3 Haziran Cuma günü saat 14.30’da Mokamp’ta yapılacak olan ve tüm çocukların katılabileceği Onur Erol çocuk şarkıları konseriyle sona erecek.

Çiftlikköy’de ilk kez gerçekleştirilen böyle bir etkinliğe destek sağlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Geleceğimizin parlayan yıldızları olan miniklerimiz, bu şenliklerle güzel bir deneyim yaşıyorlar. Diliyorum ki geleneksel hale gelir ve her yıl çocuklarımızla birlikte bu güzel etkinlikleri yaşarız” diye konuştu.