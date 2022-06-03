Çiftlikköy’de öğrencilerden kompost tesisine yoğun ilgi

Çiftlikköy Belediyesi tarafından yaklaşık bir senedir faaliyete geçen kompost üretim tesislerinde organik gübre üretimi devam ediyor.

Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Çiftlikköy Belediyesi ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte GSD Çiftlikköy İlkokulu öğrencileri kompost üretim tesisini gezdi. Tesis ile ilgili öğrencilere bilgi aktaran Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “2021 Ağustos ayından itibaren kompost tesisimiz çalışmaya başladı. Geçen 10 aylık süre içerisinde 37.8 ton organik gübre üretimi gerçekleştirildi. Üretilen topraklar park ve bahçe alanlarımızda kullanılıyor. Ayrıca vatandaşlarımıza da dağıtılmaya başlandı. Şimdi de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde siz değerli öğrencilerimizi burada görmek ve üretilen kompostları toprakla buluşturmanız bizleri çok mutlu etti” dedi.

Kompost tesisini gezen öğrencilere Çiftlikköy Belediyesi tarafından üretilen topraklar hediye edilerek daha sonra Bayraktepe bölgesinde bulunan fidan dikim alanında fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Alaçatlı, AK Parti Çiftlikköy İlçe Başkanı Fettan Engin ve İlçe teşkilatının yanı sıra birçok personel, öğretmen ve öğrenci iştirak etti.

Fidan dikim alanında bir açıklama yapan Başkan Silpagar, “Kompost tesislerimizi ziyaret eden öğrencilere yosunları ve pazar atıkları ve yemek öncesi atıklar kullanarak oluşturduğumuz organik toprağı aşamalarını anlattık bu aşamalar sonucunda ortaya çıkan gübreler öğrenciler ile paylaşarak fidan dikim etkinliklerini gerçekleştirdik. Geri dönüşümün ve çevrenin önemini kendileri ile paylaştık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çiftlikköy Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.