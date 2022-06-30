Çiftlikköy’de Mutlu Gebe Okulu’nun sertifikalar dağıtıldı

Çiftlikköy Belediyesi ve özel bir hastanenin işbirliğiyle gerçekleştirilen ücretsiz ‘Mutlu Gebe Okulu’nda eğitimler, çocuk ve anne arasında güvenli bağlanma semineri ile sona erdi.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hakan Cengiz ve Klinik Psikolog Neslihan Kızılkaya, dinleyicilerle bilgiler paylaştı.

Gebelik süreci, gebelik ve sonrasında cilt bakımı,yenidoğan bebek döneminde aşılar ve çocukla anne arasında güvenli bağlanma konularının ele alındığı 3 seminer programının verimli geçtiğini dile getirildi.