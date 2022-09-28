Çiftlikköy’de İtfaiyeciler Haftası kutlanıyor

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin İtfaiye Haftası nedeniyle ilçe meydanında kurduğu stant yoğun ilgi gördü.

Stantta Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün yangın, trafik kazası, hayvan kurtarma, sel ve su baskınları, kapalı-kısıtlı alan ve yüksekte arama kurtarma çalışmalarında kullanılan alet, ekipman ve malzemelerinin tanıtımı yapıldı. Her yaştan çocuklar, itfaiyecilerle hatıra fotoğrafları çekilirken, itfaiyeciler de standı ziyaret edenlere yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Standı ziyaret eden Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Başta yangın felaketi olmak üzere, deprem ve sel gibi birçok doğal afete karşı insanımızı ve tüm canlıları koruyup onlara siper olan tüm itfaiye çalışanlarımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun” dedi.

“Bölgenin en büyük 2.filosuyuz”

Başkan Silpagar, 29 itfaiyeci ile 3 vardiyada 7/24 hizmet veren Çiftlikköy İtfaiyesi’nin 7 itfaiye aracı ile bölgenin en büyük ikinci filosu olduğunu belirterek, “İlçemizde ve mücavir alanlarımızdan geçen otoyollarda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hiç bir tehlikeden kaçınmayan değerli itfaiye çalışanlarımıza, gerçekleştirdikleri bu güzel etkinlikler nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.