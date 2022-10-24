Çiftlikköy’de Hoşgeldin Bebek Projesi, kaldığı yerden devam

Çiftlikköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Hoşgeldin Bebek” projesi kaldığı yerden devam ediyor. Anne ve bebek sağlığı konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefleyen Hoşgeldin Bebek Projesi, Koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanan kısıtlamalardan dolayı yaşanan zorunlu aranın ardından yeniden başladı.

2016 yılından beri Çiftlikköy’de yeni doğan bebeklerin ailelerine bizzat Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın eşi Nursel Silpagar ve Hoşgeldin Bebek Ekibi tarafından yapılan ziyaretlerle takdim edilen bebek setlerinde bebek kıyafetinden şampuana kadar yenidoğan bebekler için pek çok malzeme yer alıyor. Her hafta ortalama 20 aileyi ziyaret eden Nursel Silpagar ve Hoşgeldin Bebek Ekibi, ailelerle bir araya gelerek yeni doğan bebeklerin evlerine konuk oluyor. Sıcak ve samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde evlerini ve gönüllerini açan ailelere teşekkür ettiklerini dile getiren Nursel Silpagar, “Çiftlikköylü hemşerilerimiz, ailelerimiz için ziyaretlerimiz hoş bir sürpriz oluyor. Aynı zamanda bu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bebeklerin büyüdüğü ortamları da gözlemleme şansımız oluyor. Evlerine konuk olduğumuz tüm ailelerimize de bize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Proje ile ziyaret edilecek ailelerin yeni doğan bebeklerinin bilgileri, aylık veriler halinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden alınıyor. Çiftlikköy’de ikamet eden ve bebekleri yeni doğan tüm aileler, proje çerçevesinde ziyaret ediliyor. Güncel olmayan ikamet verilerinden dolayı ziyaret edilmemiş olan aileler, Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’ne 0 226 352 81 14 no’lu hattan ulaşarak veya bizzat giderek, yeni doğan bebek projesine dahil olabiliyor.