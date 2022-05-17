Çiftlikköy’de Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşü öncesi 23 Nisan Meydanı’nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Şahinal ve öğrenciler Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Kaymakam Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın yanı sıra ilçe protokolünün de katıldığı etkinlik Kaymakamlık Meydanında başladı. Öğrenciler, taşıdıkları dev Türk bayrağı ile marşlar eşliğinde 23 Nisan Meydanı ve Atatürk Caddesi güzergahını izleyerek Çiftlikköy sahilinde yürüyüşlerini tamamladı. Mokamp’ta yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla etkinlik sona erdi.