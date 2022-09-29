Çiftlikköy’de Gacık Deresi yatağı genişletiliyor

Çiftlikköy Belediyesi ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile ilçe merkezinden geçen Gacık Deresi’nin dere yatağında genişletme çalışmaları başladı.

Çalışmaların başlangıcına Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, DSİ 1.Bölge Müdürlüğü 13. Şube Müdürü Fehim Öksüz ve belediye birim amirleri katıldı. Silpagar, çalışmaların Gacık Deresi’nin Çiftlik Mahallesi ile Sultaniye Mahallesi arasında kalan 2 kilometrelik kesimi kapsayacağını ifade ederek, “Yıllardır yağışlı mevsimlerde Çiftlikköyü’müzde taşkın tehlikesi yaşatan Gacık Deremizin 2 km’lik kesiminde DSİ ile ortaklaşa olarak genişletme ve ıslah çalışmalarımızı başlattık. 5 metre olan dere genişliğini, iki taraftan yapılacak çalışmalarla 9 metreye çıkarıyoruz. Bize büyük destek veren ve çalışmaların başlangıcına nezaret eden DSİ 1.Bölge Müdürlüğü 13. Şube Müdürü Fehim Öksüz’e ve DSİ’ye teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Silpagar, çalışmaların tamamlanmasıyla artık dere yatağından kaynaklı su taşkını gibi sorunların ilçede yaşanmayacağını dile getirdi.