Çiftlikköy’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ilçede devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Başkan Silpagar, ilçe genelinde tüm mahallelerde yapılan sıcak asfalt, sıcak asfalt yama ve sathi kaplama çalışmalarında gelinen son durum hakkında sahadaki personelden bilgi aldı. Silpagar, geçtiğimiz ay başlayan asfaltlama çalışmalarında 11 bin ton sıcak asfalt, yaklaşık 30 cadde ve sokakta uygulandığını ifade etti. 210 dekar sathi kaplamanın 2 ay içinde tamamlanacağını ifade eden Silpagar, Çiftlikköy’ün dört bir yanında gece gündüz demeden ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı., Silpagar, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Toplamda 30 civarında cadde ve sokağımızda sıcak asfalt ve sıcak asfalt yama çalışması gerçekleştirdik. M.Akif Ersoy Mahallemizde Evren Sokak, T.Fikret Caddesi, M.Akif Ersoy Caddesi, İniş Sokak, Nisa Sokak, Badem Sokak, Bilge Kağan Caddesi’nin yanı sıra İzmit Karayolu’nun kuzey ve güneyinde bulunan toplayıcı imar yollarında (yan yollar) çalışmalarımızı yaptık. Siteler Mahallesi’nde Ankaralılar Caddesi, Sultaniye Mahallemizde Yüce Sokak, 3070 Sokak, Çiftlik Mahallemizde Kaplumbağa Sokak, Keskin Sokak, 500 Evler Mahallemizde 6011 Sokak’ta yaptığımız çalışmalarla, sıcak asfalt ve yamalarımızı bitirmiş olduk.”

Yapılan planlamalar doğrultusunda hızlı bir şekilde çalışmaların şekillendiğini dile getiren Silpagar, “Soğuk asfaltta, yani sathi kaplamada ise toplam 210 dekar yol üzerinde bu malzememizi yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda 40 civarında cadde ve sokağımıza sathi kaplama serimi yaptık. Şu ana kadar sathi kaplamada Yüzde 30’unu tamamlamış olduk. En geç 2023 Ocak ayına kadar planlanan yerleri bitirmiş olacağız. Özellikle alt yapı çalışmaları yapılabilecek gelişme bölgelerinde yani daha sonra yapılabilecek çalışmalar sonucu yolun yapısının bozulabileceği yerlerde sathi kaplamaya ağırlık veriyoruz” dedi.