Çiftlikköy Sultanları ilk galibiyetini Havran’a karşı aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Çiftlikköy Belediyespor, evinde Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor’u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan 11. hafta mücadelesine Nihal, Darlene, Kovac, Kadriye, Doğa, Ebru ve Libero Adlin’le başlayan kırmızı siyahlılar, ilk ve ikinci setleri 25-18’lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti. Toparlanarak daha iyi bir oyun ortaya koyan Balıkesir temsilcisi, üçüncü seti 25-22 kazanmasını bildi ve oyunu 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette bu kez daha etkili oyun sergileyen Çiftlikköy ekibi, seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-1’lik skorla kazanarak ligdeki ilk 3 puanını aldı. Pasör Nihal Çalışkan’ın transferi sonrasında toparlanma yoluna giren Çiftlikköy Belediyespor, ligde play-off’u hedefleyen rakibini 3-1’lik sonuçla yenerek önemli bir galibiyet kazanmış oldu.

Bu sonuçla sezonun altıncı yenilgisini alan Nermin Hanım Zeytinli Havran Belediyespor yedinciliğe inerken, sezonun ilk galibiyetini alan Çiftlikköy Belediyespor, kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet kazandı. Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, galibiyetinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “İnşallah bundan sonrasında ligde iyi bir çizgi yakalayarak galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Bizlere her zaman destek veren Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve Belediyespor Kulüp Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.