Çiftlikköy Belediyesi’nden yemek ücretlerine zam

Çiftlikköy Belediyesi personellerinin net 25 TL olan günlük yemek ücretleri Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın direktifleri doğrultusunda net 55 TL’ye yükseltildi. Silpagar, şimdide çalışanlarının günlük yemek ücretlerine yüzde 120 zam yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda hazırlanan ek protokol doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma neticesinde Çiftlikköy Belediyesi çalışanlarının en düşük günlük yemek ücreti net 55 TL oldu. Sözleşme Hak-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile Başkan Silpagar arasında gerçekleştirildi.

Silpagar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme politikası çerçevesinde yemek paralarının günlük net 55 TL’ye çıkarılması konusunda gerekli müdahaleyi yaptık. Modern Çiftlikköy’ü inşa ederken sürekli yanımızda olan desteklerini hiçbir zaman üzerimizden çekmeyen çok kıymetli personellerimizin yaşam kalitesinin artması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bizler ilk günden beri personelimizin yanında olduk ve desteklerimizi kendilerine gösterdik. Daima hep birlikte güçlü bir aile olmaya devam edeceğiz” dedi.