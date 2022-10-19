Çiftlikköy Belediyesi’nden eğitime destek

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Mustafa.Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Selda Altan tarafından iletilen okul ihtiyaçlarını giderileceğini söyledi.

Silpagar, Altan’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 900 öğrencinin öğrenim gördüğü lisenin ilçenin önemli bir ihtiyacı giderdiğini ifade eden Başkan Silpagar, Altan’dan okulun ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı. Bank, kamelya, spor malzemeleri gibi sarf malzemelerine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Altan’a gerekenin yapılacağını ifade eden Silpagar, öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet etti. İlçedeki tüm okullarla irtibat hilinde olduklarını söyleyen Silpagar, “Gençlerimizin, çocuklarımızın eğitim ve öğretimleri için özverili bir şekilde çalışan tüm idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz bizim başımızın tacı ve Çiftlikköy Belediyesi olarak elimizden gelen, bizim gücümüz ve yetkimiz dahilinde olan her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Öğrencilerle çift kale maç oynadı

Okul bahçesinde öğrenciler de bulaşan Silpagar, gençlerle sohbet ederek futbol ve basketbol da oynadı. Çift kale maçta hünerlerini sergileyen Başkan Silpagar, “Gençlerin arasında biz de bir süre eski günlerimizi yad ederek maç heyecanını yaşadık. Gençliğin en güzel zamanlarında olan çocuklarımızla bu şekilde hasbıhal etmek bana büyük bir keyif veriyor. Bir anlığına da olsa lise yıllarıma geri döndüm. Okulumuzun bazı ihtiyaçlarıyla ilgili gereken bilgileri de aldık, en kısa zamanda bu eksiklikleri gidermek için gereken çalışmaları yapacağız” dedi.