Çiftlikköy Belediyesi, Maviden Yeşile Projesi ile ödül aldı

Kent & Başkan Dergisi’nin her yıl düzenlediği Kent & Başkan Ödül Töreni’nde Çiftlikköy Belediyesi’nin ‘Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe’ Projesi ödüle layık görüldü.

Ülke genelinde bin 391 belediye ve 960 projenin yarıştığı www.kentvebaskanodulleri.com’da yapılan oylamanın ardından, Türkiye’nin başarılı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödülleri, Kayseri’de düzenlenen ödül töreni ile verildi. Kent&Başkan Ödülü’ne layık görülen Çiftlikköy Belediyesi’ne ise ödülünü, Kent ve Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, Başkan Silpagar’ı ziyaret ederek takdim etti. Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe’ projesinin başarısından gurur duyduklarını ifade eden Silpagar, projenin güzel sonuçlar verdiğini belirterek, “Projemiz çerçevesinde deniz yosunları ve organik evsel atıkları tesislerimizde kompost haline getirerek, elde ettiğimiz verimli toprağı park ve bahçelerimizde ürün yetiştirmede ve peyzaj alanlarında değerlendiriyoruz. Ayrıca talep eden vatandaşlarımıza da dağıtımını yapıyoruz. Deniz yosunlarının geri dönüşümü ile projemiz kendi alanında bir ilki gerçekleştiriyor. Oylarıyla destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.