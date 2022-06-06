Çiftlikköy Belediyesi Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali’ne katıldı

Çiftlikköy Belediyesi Sıfır Atık Proje Uygulama ekibi, 5-7 haziran tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde 63 belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali’nde Çiftlikköy ekibi, Türkiye’de yosundan kompost üretimi yapan tek belediye olarak geçtiğimiz yıl ödül de kazanmış olan ‘Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe’ adlı projesinin ‘iyi uygulamalar’ başlığı altında tanıtımını gerçekleştirdi.

Aras, projeyi diğer belediyelerle paylaştı

Festivalde projeyle ilgili bilgiler vererek bir sunum gerçekleştiren Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras, “Festival çerçevesinde 63 belediyemizin katıldığı ve Çiftlikköy Belediyemizin iyi uygulama örneği gösteren örnek projeleri ile ‘Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe’ isimli projemizle konuşmacı olarak katılım sağladık. İlçemizle ilgili bilgiler vererek sıfır atık uygulamalarımızı aktardık ve diğer belediyelerle fikir alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle sahada, yani uygulama alanında yaşanan sorunlarla ilgili olarak Yeşil Oturum kısmında istişareler yaptık. Bize sıfır atık konusunda açtığı vizyon ve değerli destekleri için Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar’a teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Festival ile verimliliğin ve kaynakların etkin kullanımının artırılması, geri dönüşümün en yüksek ölçüde sağlanması, çevre ve toplum sağlığının korunması noktasında gelecek nesillerde çevre ve sıfır atık bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Bu çerçevesinde 3 gün boyunca panel, çalıştay, söyleşi, gösteri, müzikal, atölye çalışmaları ve konserler gibi pek çok etkinlik de gerçekleştirildi.

“Sıfır atık hedefine adım adım”

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen böyle bir organizasyonda Çiftlikköy Belediyesi olarak yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Silpagar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin sıfır atığı sahiplenmesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un çevre ve sıfır atıkla ilgili konularda üstün gayretleri ve çabalarıyla birlikte, biz de Çiftlikköy Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz. Ayrıca ülkemizde yosundan kompost üretimi yapan ilk ve tek belediye olmaktan da gururluyuz” diye konuştu.