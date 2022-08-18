Çiftlikköy Belediyesi, Kadın Eliyle Tarımsal Kalkınma Projesi’ni hayata geçiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Yalova’da 3 proje kabul edildi.

İl Özel İdaresi’nin “Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent Elele” projesi, Çiftlikköy Belediyesi’nin “Kadın Eliyle Tarımsal Kalkınma” projesi ve Altınova Belediyesi’nin “Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden” projesi Yalova Valisi Muammer Erol’un başkanlığında düzenlenen imza töreninde tanıtıldı.

Çiftlikköy Belediyesi Proje Ofisi tarafından hazırlanan “Kadın Eliyle Tarımsal Kalkınma” projesine Çiftlikköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’de ortaklık ediyor. Projenin genel amacı; Çiftlikköy’de genç, engelli ve kadın işsizlerin ilçenin öne çıkan faaliyet alanlarından olan süs bitkiciliği ve gıda işleme alanlarında yeteneklerinin artırılarak iş gücüne ve toplumsal hayata katılımlarının sağlanması yönünde olacak.

1 Milyon 776 bin 762 TL bütçesi olan proje hakkında bilgi veren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, şunları kaydetti:

“Projeyle kadın, genç ve engellilerin iş gücüne katılımları ve sosyo-ekonomik düzeylerinde iyileştirmeler gerçekleştirilerek toplumsal hayata katılımları amaçlanmıştır. Bu bağlamda projenin özel amaçları aşağıda listelenmektedir: Yalova da süs bitkisi sektöründe kadın, genç ve engelli istihdamının artırılması, Proje çerçevesinde gerçekleştirilen istihdam neticesinde kişilerin ve ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi, Kurulacak kurutma tesisi ile çiftçilerin depolamadaki yetersizliklerden kaynaklı ürün kaybı zararlarının giderilmesi Kurulacak olan ildeki tek erişilebilir özellikli sera ile engelli bireylerin de eğitim görmesi ve tek başlarına vakit geçirip sosyalleşebilmelerine imkân sağlanması Düzenlenecek eğitimlerle ilçedeki işsiz kişilerin süs bitkisi alanında mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, Düzenlenecek eğitimlerle hedef grubun süs bitkisi alanında istihdam edilebilirliğinin artırılması, Süs bitkisi sektörünün ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacının azaltılması, Proje sonrasında seralarda belirli zamanlarda düzenlenecek olan eğitim ve atölyeler ile çalışamayacak olanların dahi sosyalleşmesine ve rehabilitasyonuna imkân sağlanması olacaktır.”

Proje çerçevesinde 2 adet sera kurulacağının altını çizen Başkan Silpagar, toplam 400 metrekare büyüklüğünde olacak seralardan yılda 30 ton kurutulmuş meyve ve sebze üretileceğini ifade etti. Seralarda toplam 19 kişinin istihdam edileceğini dile getiren Başkan Silpagar 10 kadın, 5 genç ve 4 engelli istihdam yaratılacağını söyledi.

Vali Muammer Erol’un başkanlık ettiği imza törenine proje iştirakçileri olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ın yanı sıra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel Yalova İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Suat Parıldar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, MARKA Yalova Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Özkan hazır bulundu.

Atılan imzaların ardından Yalova Valisi Muammer Erol, projeleri üreten tüm kurum yetkililerine tek tek teşekkür ederek Yalova’daki kazanımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.