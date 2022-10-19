Çiftlikköy Belediyesi çalışanlarına 15 bin 500 TL banka promosyonu

Çiftlikköy Belediye Başkanlığı ile İş Bankası arasında imzalanan sözleşmeye göre, belediye ve iştiraki Zirvekent AŞ’de çalışan 489 personelin maaş promosyon tutarı 15 bin 500 TL oldu.

Promosyon sözleşmesine Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve İş Bankası Çiftlikköy Şube Müdürü Göksel Akbulut imza attı. Geçtiğimiz günlerde yapılan maaş promosyon ihalesinde rakamı yeterli bulmayan Silpagar, ihaleyi iptal etmişti. Yenilenen ihale sonrasında İş Bankası Çiftlikköy Şubesi 15 bin 500 TL ile en yüksek teklifi sağlayan banka oldu.

Çiftlikköy Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreni sonrası, promosyon anlaşmasının hayırlı olması temennilerini dile getiren Silpagar, “Bizler için, çalışanlarımız adına güzel bir şekilde promosyon ihalemizi sonuçlandırdık. Belediyemiz ve Zirvekent iştirakimizde çalışan 489 personelimiz için 3 yıllığına 15 bin 500 TL’den anlaşma sağladık. Banka Müdürümüz Göksel Akbulut beyefendiye teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.