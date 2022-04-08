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CHP Yalova’da çatırdıyor

CHP İl Örgütü’nde son dönemlerde parti içi gruplaşmalar had safhaya ulaştı. İl Başkanı Mehmet Gürel’in soğuk savaşa girdiği Vefa Salman’ın davasına katılmamasıyla ayyuka çıkan parti içi çatlak her geçen gün büyüyor.

YALOVA 08.04.2022, 10:19
CHP Yalova’da çatırdıyor

CHP İl Örgütü’nde son dönemlerde parti içi gruplaşmalar had safhaya ulaştı. İl Başkanı Mehmet Gürel’in soğuk savaşa girdiği Vefa Salman’ın davasına katılmamasıyla ayyuka çıkan parti içi çatlak her geçen gün büyüyor.

CHP Yalova İl Örgütü’ndeki çatırdamalar Yalova gündeme bomba gibi düştü. Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’ni kurmasının ardından CHP Yalova’da büyük darbe görmüştü. Milletvekili Özcan Özel’in yanı sıra eski il başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda üyenin ayrılığı ile İl Örgütü kan kaybetmişti. İl Örgütü’nde yaşanan bu gelişmenin ardından parti içinde yaşanan güç savaşı nedeniyle bölünmenin yaşandığı iddia edildi.

Gürel son davada Salman’ın yanında durmadı

Güç savaşı nedeniyle araları açılan İl Başkanı Mehmet Gürel ile Vefa Salman arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor. Soğuk savaş yaşayan ikili arasındaki gerilim parti içindeki bölümleri hızlandırıyor. Gürel’in Salman ile arasının açık olması nedeniyle son düzenlenen yolsuzluk davasına katılmadığı dilden dile yayıldı. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, destek için Yalova’ya gelirken İl Başkanı Gürel ise yolsuzluk davasında Salman’ı yalnız bırakmıştı.

Davaya niye katılmadığı sorulan Gürel’in bu önemli gelişmeyi ‘unuttum’ açıklaması yaparak savuşturduğu ileri sürüldü.

İl ve ilçe örgütleri arasında gerilim

Öte yandan Gürel’in partinin bazı ilçelerdeki örgütleriyle de problemlerinin had safhaya ulaştığı iddia edildi. Altınova İlçe Başkanlığı tarafından Subaşı Belde Başkanlığı yönetimin görevden alınmasından sonra Gürel’in yine aynı belde yönetimini ataması parti içinde bardağı taşıran son damla oldu. Kararının arkasında duran Altınova İlçe Başkanlığı durumu CHP Genel Merkezi Disiplin Kurulu’na kadar taşıdı. Gürel’in parti içinde tepkiler sadece bununla da sınırlı kalmadı. Örgütün önemli toplantılarına katılmadığı iddia edilen Gürel’in basit mazeretleri ise partilileri kızdırdı.

Öte yandan Vefa Salman’ın milletvekilliği için kolları sıvadığı ve bu yönde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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