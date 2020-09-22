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Cemre Tersanesi’nde patlama; 6 yaralı

YALOVA’NIN ALTINOVA TERSANELER BÖLGESİNDEKİ CEMRE TERSANESİ’NDE BİR GEMİDE BOYA SIKIŞMASI SONRASINDA BÖLGEDE YAPILAN KAYNAK NEDENİYLE PATLAMA YAŞANDI.

YALOVA 22.09.2020, 16:09
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Cemre Tersanesi’nde patlama; 6 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Cemre Tersanesi’ndeki bir gemide kaynak yapılırken patlama oldu, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Cemre Tersanesi’ndeki bir gemi dün akşam boyandı. Bugün ise tersane çalışanları aynı gemide kaynak işini yapmaya başladılar. Bu esnada boya sıkışmasından dolayı kaynaktan çıkan kıvılcımla bir patlama meydana geldi. Patlamada o esnada içeride olan 6 işçi yaralandı. 1. derece yanık meydana gelen işçiler olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova devlet Hastanesi’ne gönderildiler. Gemide çıkan yangına ise ilk müdahaleyi Yalova AFAD ve Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptı. Kısa süre içerisinde söndürülen gemide maddi hasar meydana geldi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayakta tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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