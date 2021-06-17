banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı

Çek Büyükelçiliği’nden Hersek lagününe ziyaret

Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Ticari Konsolos Ekonomi ve Ticaret Departmanı Şefi Jan Ondrejka ve ailesi, Hersek lagününü gezdi.

YALOVA 17.06.2021, 10:50
Çek Büyükelçiliği’nden Hersek lagününe ziyaret

Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Ticari Konsolos Ekonomi ve Ticaret Departmanı Şefi Jan Ondrejka ve ailesi, Hersek lagününü gezdi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı da makamında ziyaret eden Jan Ondrejka ve ailesi, bölgede yapılan çalışmalardan etkilendiklerini ifade ettiler. Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Ticari Konsolos Ekonomi ve Ticaret Departmanı Şefi Jan Ondrejka ve ailesi, Hersek lagününü ziyaret ettiler. Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret eden Jan Ondrejka ve ailesi, Altınova Belediyesi personeli tarafından bölge gezdirilerek, bilgiler verildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı da makamında ziyaret eden Jan Ondrejka ve ailesi, unutulmaz bir gün geçirdiklerini dile getirdiler.

Başkan Oral da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Ticari Konsolos Ekonomi ve Ticaret Departman Şefi Jan Ondrejka ve ailesini ilçemizde ağırlamaktan mutlu olduk. Altınova ve güzel insanlarımız için sarf ettiği güzel sözlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

235 kuş türü

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerimi ağırlamaya devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493