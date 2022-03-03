Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400’ün hedefi orasıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Yalova’da çamura saplanan inek yarımına koşan itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
YALOVA 03.03.2022, 09:42
Yalova’da çamura saplanan inek yarımına koşan itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Paşakent’te bulunan moloz döküm alanında bir inek çamura saplandı. Çobanın bildirmesi üzerine olay yerine gelen Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ineği saplandığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Çalışmalar sonunda çıkarılan inek sahibine teslim edildi.
İtfaiye ekiplerinin üniformaları çalışma sonrasında tamamen çamura bulundu. İtfaiye ekiplerinin canla başla çalışması büyük takdir gördü.