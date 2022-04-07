Bu konaklar turizm bölgesinde değil sanayi bölgesinde inşa ediliyor

Yalova Makine İhtisas OSB’de “Konak" konseptinde projelendirilen yönetim merkezi ve konferans salonu çalışmaları hızla devam ediyor.

Yerli, yenilikçi ve yeşil üretim vizyonuyla yola çıkan Yalova Makine İhtisas OSB’de hayata geçirilen projeler göz doldurmaya devam ediyor. Sanayi bölgesinin yönetim merkezi ve konferans salonu olarak kullanılacak bina projeleri adeta turistlik yerleşimlerdeki görsel güzelliği üst seviyedeki yapılar gibi dizayn edildi. Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, çalışmayla ilgili “Anadolu 5.0 ismini verdiğimiz sivil mimarimizi, endüstriyel tasarımla birleştirdik. ‘Konak’ konseptinde hazırlamış olduğumuz Yönetim Merkezimiz ve Konferans Salonumuzun çalışmaları son hızla devam ediyor” dedi.

OSB çalışanlarına modern yaşam alanı

Öte yandan Yalova Makine İhtisas OSB yönetimi çalışacak personel içinde yaşam alanı projeleri de hazırlandı. Özdemir, bu projeyle ilgili ise şu bilgiyi paylaştı:

“OSB’mizin çok yakınında nitelikli yaşam alanı oluşturma sürecimizde bir adım daha attık. Projeler hazır, simdi sıra üyelerimizden talep toplamakta. OSB kadar, ikamet alanlarımızla da Yalova’mıza Çiftlikköy’ümüze değer katmak, marka değerimizi yükseltmek en önemli önceliklerimiz.”