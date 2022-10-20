Belediye Başkanı Oral, derslere girip ilçeyi tanıtıyor

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesinde sınıflara derse girerek, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ilgili bilgi verdi. Başkan Oral, ilk olarak öğrencilere belediyenin tanıtım videosunu izletti, ardından yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

“Önerilerinizi bana iletin”

Ardından ilçe ile ilgili genel bilgiler veren Başkan Oral, Hersek Lagünü Gölü ve flamingolar, Osmangazi köprüsü, Çobankale, Hersekzade Ahmet paşa külliyesi, Hersek Sahili, çiçekçilik, meyvecilik, tersaneler ve arkeolojik kazılar konularına değindi. İlçede kurulan Halk Kütüphanesi ve kurulacak müzeler hakkında öğrencilere bilgiler de veren Başkan Oral, her türlü öneri ve şikâyetlerin kendilerine iletilmesini istedi.

Eğitimcilerle sohbet etti

Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi Öğretmenleri ile de bir araya gelen Başkan Oral, eğitimcilerle görüş alışverişinde bulundu. Başkan Oral’a Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar da eşlik etti.