Başkan Temel yatırımlar için Ankara’da

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, beldede yapılacak yatırımlar için Ankara’da bir takım temaslarda bulundu.

Temel, beldede planlanan Gençlik Spor Merkezi için öncelikle Spor Toto Teşkilat Başkanlığına görüşmelerde bulundu. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına giden Başkan Temel’e Personel Müdürü Celal Tümer ve Fen İşleri Amiri Hatice Akyüz de eşlik etti.