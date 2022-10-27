Başkan Silpagar Çiftlikköy’deki muhtarları ağırladı

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın ev sahipliğinde geçtiğimiz ‘Muhtarlar Günü’nü kutlamak amacıyla ilçedeki mahalle ve köy muhtarları ile kahvaltı programında bir araya gelindi.

Saklıbahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kahvaltıya muhtarların yanı sıra Kaymakam Ömer Bilgin, İlçe Emniyet Müdürü Sevda Veli, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Türkmen, İl Genel Meclis üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Silpagar, “Halkımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, devletimizle vatandaşımız arasındaki köprü kurma vazifesini ifa ediyorlar. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın gününü tekrar kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Kaymakam Ömer Bilgin ise muhtarların önemli bir görevinin önemine değinerek, “Bizzat yaşadıkları ve görev yaptıkları köy ve mahallelerin her türlü sorununu ilgili kurumlara iletme ve takip etme görevini gerçekleştiren muhtarlarımız, vatandaşlarımızın hizmetle buluşturulması noktasında bizlerin de birer çalışma arkadaşıdır. Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar’a da nazik daveti ve bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda il protokolü ile bir araya gelen muhtarlar talep, görüş ve önerilerini de dile getirme fırsatı buldu. Etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.