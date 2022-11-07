Başkan Oral’dan berber çırağına ilk tıraş jesti

Altınova Belediye Başkan Dr. Metin Oral, çırağın ilk tıraş tecrübesini için berber koltuğuna oturdu.

Altınova ilçesinde berbere giden Başkan Oral, çırak tarafından gelen teklifi geri çevirmedi. Çırak Ümit Kanar, ilk tıraş deneyimine destek olan ve berber koltuğuna oturan Başkan Oral’a teşekkür etti. Başkan Oral, çıraklık geleneği önemine dikkati çekerek, "Değil olmayan saçlarımı, kellemi de kesse Çırak Ümit kardeşimin ilk saç tıraş daveti geri çeviremezdim. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Bugünün sanayi devi Batı ülkelerinin kalkınma modeli; bizi taklit ve takip ettikleri yüzlerce yıllık Ahilik Geleneğimizden başka bir şey değil. Öğrencilerin terbiye ve disiplin içinde yaşayarak öğrendikleri bu geleneksel öğretinin yerini bugün ardı ardına hamle yaptığımız Meslek Liseleri ile devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın kaynağı nitelikli insanlar için mesleki eğitim ve çıraklığı destekleyelim, sahip çıkalım” diye konuştu.