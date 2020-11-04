Başkan Oral’a anlamlı hediye
TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ YALOVA ŞUBE BAŞKANI ÖZCAN İLA, ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANI DR. METİN ORAL’I ZİYARET ETTİ.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla, , Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a teşekkür plaketi takdim etti. Şube Başkanı Özcan İla beraberinde Gazi Jandarma Çavuş Sebahattin Adcı ve Tayfun Mollaahmetoğlu ile birlikte Başkan Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Oral’a teşekkür plaketi hediye eden Dernek Başkanı İla, “Şehit ve gazi ailelerimize göstermiş olduğu ilgi, hizmet ve desteklerinden ötürü camiamız adına şükranlarımızı sunarım” dedi.
Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birliği ve dirliği için seve seve şehit ve gazi olan kardeşlerimize ve onların ailelerine her zaman bir minnet borcumuzun olduğunu söyleyen Başkan Oral, “Biz her zaman onların yanındayız, onların emrindeyiz. Bir sıkıntıları olduğunda, bir dertleri olduğunda ilk olarak yanlarında bizi bulacaklar” diye konuştu.
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