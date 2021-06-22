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Başkan Oral sendikacıları ağırladı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Memur-Sen Yalova Şube yöneticileri ile Eğitim Bir-Sen Altınova temsilcisini makamında ağırladı.

YALOVA 22.06.2021, 14:43
Başkan Oral sendikacıları ağırladı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Memur-Sen Yalova Şube yöneticileri ile Eğitim Bir-Sen Altınova temsilcisini makamında ağırladı.

Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Ahmet Kotçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim Bir-Sen Altınova İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Çifçi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ettiler. Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Ahmet Kotçioğlu ve Eğitim Bir-Sen Altınova İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Çifçi, sendika çalışmaları ve yapacakları çalışmaları hakkında Başkan Oral’a bilgi vererek, eğitim-öğretim süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, sendika yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.
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