banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!

Başkan Oral: "Gençlerimizin emrindeyiz"

Altınova ve Çiftlikköy Gençlik ve Spor Müdürleri ile Çiftlikköy Gençlik Merkezi Liderleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ettiler.

YALOVA 13.06.2021, 13:45
Başkan Oral: "Gençlerimizin emrindeyiz"

Altınova ve Çiftlikköy Gençlik ve Spor Müdürleri ile Çiftlikköy Gençlik Merkezi Liderleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ettiler.

Altınova Belediyesi olarak gençlerin emrinde olduklarını söyleyen Başkan Oral, “Gençler benim enerji kaynağım, yol arkadaşlarımdır. Gençlerimizden aldığımız güç ve enerjiyle, onlar için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.

Altınova İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Mehmet Sait Başaran, Çiftlikköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Şahinal, Çiftlikköy Gençlik Merkezi Liderleri Neslihan Koşar ve Sibel Demir, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Oral, “İlçede yapılması gençlere yönelik yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı ziyaret oldukça verimli geçti. Görüş alışverişinde bulunduk. Gençlerimiz için neler yapabiliriz bunları ele aldık” diye konuştu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
az bulutlu
banner493