Başkan Oral: ’Genciyle yaşlısıyla, esnafıyla işçisiyle sahiplenmeliyiz"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, teknolojiyi genciyle yaşlısıyla, mühendisiyle doktoruyla, rektörüyle genel müdürüyle, esnafıyla işçisiyle, öğretmeniyle öğrencisiyle topyekûn sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Altınova Belediyesi olarak bilim ve teknoloji konusunda öğrencilere her türlü imkânı sağladıklarını ifade eden Başkanı Dr. Metin Oral, “Türkiye olarak, attığımız her adımda millilik, yerlilik ve özgünlüğü baş tacı ediyoruz. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere tüm alanların üzerine titizlikle eğiliyoruz. Biliyoruz ki Milli Teknoloji Hamlesinin başarısının teminatı, bu vizyonun toplumsallaşmasında yatıyor. Genciyle yaşlısıyla, mühendisiyle doktoruyla, rektörüyle genel müdürüyle, esnafıyla işçisiyle, öğretmeniyle öğrencisiyle bu işi topyekûn sahiplenmeliyiz. Altınova Belediyesi olarak eğitim alanında her türlü imkânları seferber ediyoruz. Çocuklara ve gençlere yapılan çalışmaların geleceğimize yapılan en büyük yatırım olarak görüyoruz. Hizmete soktuğumuz İcathane de bizim için çok önemli bir çalışma. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri ve hayal güçlerini geliştirmeleri, tasarım atölyelerinde, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler bulunabilmelerini önemsiyoruz" dedi.

Çocukların ve gençlerin, Türkiye’nin teknolojik kalkınmasına katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu ifade eden Oral, "Son dönemde gerek savunma sanayinde gerekse elektrikli araçlarında üretilmesinde büyük bir atılım yapan Türkiye’nin yeni teknolojilere ayak uydurabilen iyi yetişmiş genç beyinlere ihtiyacı var. TÜGVA ile kurduğumuz bu atölye ile Altınova’mızda nice tasarımların ve icatların çıkacağına inanıyoruz. Öğrenciler bu atölyede analiz yapabilme, problem çözebilme, algoritma geliştirebilme yetileri kazanacak. Geleceğin teknolojileri arasında gösterilen robotik, günümüzde hızlı bir gelişim göstermekte. Öğrenciler bu atölyede mekanik, elektronik, kablosuz iletişim, otonom sistemler konularında becerilerini geliştirecekler. Teknolojinin hızlı gelişimi, üretimin hızlanmasını sağlıyor. 3D yazıcıların icadıyla bu süreç ivme kazanarak üretim sistemlerini farklı bir boyuta taşıdı. Bu önemli teknolojinin eğitim altyapısının oluşturulması adına öğrencilere 3D Yazıcılar ile Endüstriyel Tasarım ve Üretim eğitimi verilecek" diye konuştu.