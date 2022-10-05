Başkan Oral, futbol takımıyla antrenmana çıktı

10 numaralı formayı sırtına geçirerek Altınova Belediye Futbol Takımı ile idmana çıkan Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kondisyonu ve tekniği ile göz doldurdu.

Oral, sezonun ilk maçına galibiyetle başlayan Belediye Futbol Takımını ziyaret etti. Oral, Bölgesel Amatör Liginde iddialı pozisyonda bulunan Altınova Belediye Futbol Takımı teknik ekip ve sporculara baklava ikramında da bulunarak, kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diledi.

Teknik heyetin 10 numaralı forma hediye ettiği Başkan Oral, formasını giyerek idmana çıktı. Genç sporcularla ısınma ve kondisyon çalışmasına eşlik eden Oral, performansı ile göz doldurdu. Oral, çift kale taktik ve teknik çalışmada da hünerlerini sergiledi. Oldukça başarılı bir performans sergileyen Başkana teknik heyet ve sporculardan alkış aldı.

Sezonun ilk karşılaşmasında Yalovaspor’u 3-1 yenerek galibiyetle başlayan futbol takımını tebrik eden Oral, teknik ekip ve sporculara baklava ikramında da bulunarak, kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diledi.

“Spora yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz”

Spora çok önem verdiklerini açıklayan Oral, şöyle konuştu:

“Bugün tesisleşmeden alt yapıya, her branşta yaptığımız çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Futbol, güreş, voleybol, basketbol, tekvando ve diğer branşlarda ulusal düzeyde başarılar elde ediyoruz. Milli Takımlar seviyesine yükselen sporcularımız var. Her gün bir turnuva ve yarışmadan madalya haberleri almanın mutluluk ve ayrıcalığını yaşıyoruz. Gerçek bir spor kenti olan Altınova’da başarının formülü; bizlere inanan, çocuklarına destek olan aileler ve pes etmeden ter döken çocuklarımız ve gençlerimiz. Altınova’mızın adını önümüzdeki süreçlerde inşallah uluslararası alanda duyuracağız.”

BAL 14 Grupta mücadele eden Altınova Belediyesi Futbol Takımı Teknik Direktör Abdurrahman Güneş, sezon başı kampı dâhil olmak üzere her zaman maddi ve manevi olarak kendilerine tam destek olan Başkan Dr. Metin Oral’a sporcular adına teşekkür etti.