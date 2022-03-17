Başkan Bağatar, “Yalova’yı ileriye taşımak için daha yapacak çok işimiz var”

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova’da bazı projeleri hayata geçirmek adına Ankara’da temaslarda bulunduklarını söyledi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ile Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Akif Özkaldı ve Ayşe Ayşin Işıkgece’yi Ankara’da ziyaret etti. Başkan Bağatar, “Tarımda sektörün önemli bir marka olma yolunda ilerleyen Yalova’daki projeleri ilettik. Bakan yardımcılarımıza Yalova’ya göstermiş oldukları ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz" dedi.

İkili sonrasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak’ı ziyaret etti. Kentteki projelerin yakından takip ettiklerini ifade eden Bağatar, “Yalova’mızı hep birlikte, daha ileriye taşımak için daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.