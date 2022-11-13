Bakan Yanık, Altınova’da gençlerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Yüzyılında ilk oyum AK Partiye” etkinliğinde Yalovalı gençlerle bir araya geldi.

Bakan Yanık, AK Parti Yalova İl Gençlik Kollarının Altınova Belediyesi Doğa Eğitim ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Basına kapalı programda gençlerle sohbet eden Bakan Yanık, gelen soruları da yanıtladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Bakan Yanık’a çini bir vazo takdim ederken, Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri doğal ürünlerden elde ettikleri ürünleri hediye etti.

Programda, AFAD’ın ülke genelinde eş zamanlı uyguladığı ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatı da salandakiler

Etkinliğe Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kısa katıldı.