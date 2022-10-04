Bakan Varank: "İhracat rakamları son dönemdeki ivmeyle hamdolsun 252 milyar doları aştı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İhracat rakamları son dönemdeki ivmeyle hamdolsun 252 milyar doları aştı. Biz bu rakamları petrol satarak mı yakaladık, doğalgaz ihracatı mı yapıyoruz, tabii ki hayır. Biz 252 milyar dolarlık ihracatı güçlü imalat sanayimizle gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bakan Varank, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde faaliyet gösterecek Yalova Nitelik İstihdam Merkezi ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Test-Kalibrasyon Merkezi temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiği bu dönemde Türkiye’nin kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Pandemide tedarik zincirlerinin sekteye uğradığına, Türkiye’de sanayinin çarklarının hızlı bir şekilde dönmeye devam ettiğine vurgu yapan Varank, “Ukrayna-Rusya Savaşı, arkasından gelen enerji krizi sebebiyle dünyanın birçok ülkesi ekonomik anlamda savrulurken, biz doğru politikalarla acaba ülkemizi nasıl avantajlı konuma getiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Bakın ihracat rakamları son dönemdeki ivmeyle hamdolsun 252 milyar doları aştı. Biz bu rakamları petrol satarak mı yakaladık, doğalgaz ihracatı mı yapıyoruz, tabii ki hayır. Biz 252 milyar dolarlık ihracatı güçlü imalat sanayimizle gerçekleştiriyoruz. Otomotiv, makine, kimya, mobilya, tekstil gibi sektörlerimizle biz bu başarıyı elde ediyoruz. Her zaman söylediğimiz bir husus var. Özel sektörün başarılarının anahtarı cevval girişimcilerimizin mücadeleci ruhunda saklı. Ancak diğer taraftan burada devletin ön açıcı rolünü, destekleyici uygulamalarını mutlaka göz ardı etmememiz gerekiyor. Biz imalat sanayiini ülkemizin kalkınmasının, vatandaşlarımızın refahının bir teminatı olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de yatırım iştahı tarihin en üst seviyelerinde”

Türkiye’nin üretim üstleri olan OSB’lerin niceliğinin ve niteliğinin artırılması noktasında önemli destekleri bakanlık olarak verdiklerini söyleyen Varank, şöyle konuştu:

“Şu anda bakanlığımızın ciddi gayretleriyle Türkiye’de OSB’si olmayan il kalmadı. OSB’lerimizin sayısı 341’e yükseldi. Ancak Cumhurbaşkanımız her zaman ne diyor, bizim meşhur bir sloganımız var, ‘Durmak yok, yola devam.’ Bizim cevval sanayicilerimize inanın artık 341 OSB yetmiyor. Herhalde 400 de yetmeyecek. Hamdolsun şu anda Türkiye’de yatırım iştahı tarihin en üst seviyelerinde. Sanayicimiz bizi nerede görse hep aynı şekilde bize sorular yöneltiyor, ‘Bakanım bizim araziye ihtiyacımız var, bize yardımcı olabilir misiniz?’ diyorlar. Lütfen bize yatırım yapacak yer gösterin diyorlar. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bu durum bu şekilde. Yalova’da da işte yatırımların temelleri birer birer atılıyor. Esasında Türkiye’de yatırımlar anlamında muhalefetin pompaladığı karamsarlık ortamının tam tersine bir ortam şu anda yaşanıyor. İnanın biz yatırımcılarımıza yer bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle büyük ölçekli yatırım ihtiyacı bulunan yatırımcılarımıza şu anda yer gösterirken çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bu yüzden Edirne’de Diyarbakır’a, Samsun’dan Adana’ya 44 yeni OSB için yer seçimi çalışmalarımızı son surat devam ettiriyoruz.”

Varank, yeni OSB’lerin yatırımcılar için rahatlama yaşatacağını kaydetti. Varank, Yalova Makine İhtisas OSB’nin yenilikçi, yeşil ve sürdürülebilir bir üretim vizyonunu oraya koyduğunu da anlattı. Varank, OSB’nin çevreci bir altyapıya sahip olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir su yönetimi için bir baraj, yağmur suyunu kullanılması için altyapı, sokak aydınlatmalarında yenilenebilir enerji, akıllı elektrikli araç, otopark projeleri, sıfır atık yönetim sistemi, laboratuvar, enstitüler, fakülte, meslek lisesi binaları yer alacak. Bu manada bu OSB’nin vizyoner yaklaşımları tüm OSB’ler için bir pusula niteliğinde olmalıdır diye düşünüyorum. Sadece OSB’ler için değil, yerel yönetim anlayışını doğru şekilde sürdürmeyen bu ülkede belediyeler var. Bakın ben buraya Eskişehir’den geldim. Eskişehir’in çok az bir kısmında yağmur suyu atık altyapısı mevcut. Yunus Emre Caddesi var. Eskişehir’in merkezinde bir cadde ve şu anda orada kanalizasyon sistemi yeterli olmadığı için vidanjörler şehrin içine gelip kanalizasyonla ilgili sıkıntıları gidermeye çalışıyor. Sorsanız biz çok iyi belediyecilik yapıyoruz diyorlar. Ya sen kanalizasyonu Eskişehir’in merkezinde halledememişsin. Bak nasıl iş yapılır görmek istiyorsan, gel sana biz vizyonu gösterelim. OSB’de gösterelim. Nasıl burada altyapıları kuruyoruz, geleceğe dönük burada planlamalar yapıyoruz biz size bunları öğretiriz. Yeter ki vatandaşımız burada sıkıntı çekmesin. Bunları söylediğimde de bana kızıyorlar, ‘Ya Sayın Bakanım siz niye siyaset yapıyorsunuz’ diyorlar. Nasıl siyaset yapmayacağım ya. Tabii ki AK Parti’nin bir üyesi olarak siyaset de yapacağız. Vatandaşımıza kim doğru hizmet ediyor, edemiyor bunları dile getireceğiz. En güzel örnekleri yaparak da biz vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmetleri onlarla buluşturacağız”.

Bakan Varank, Yalova Makine İhtisas OSB’nin Tümleşik Haberleşme ve Güvenlik Sistemi Projesi’nin 2023 yılı yatırım programına teklif edildiğini de ifade etti.

Temeli atılan tesisler hakkında da bilgi veren Varank, daha çok pratik eğitimin verileceği Yalova Nitelik İstihdam Merkezi ile yılda 2 bin 800 kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Varank, 14 milyonluk bütçeli projenin 6 milyon lirasını marka kanalıyla desteklediklerini ifade etti.

Varank, TSE Test-Kalibrasyon Merkezi’nde yılda 2 bin test ve kalibrasyon hizmeti verileceğine değinerek şöyle konuştu:

“Test altyapısı alanlarında son dönemlere kadar ülkemizde büyük eksiklikler vardı. Hamdolsun biz bu eksiklikleri giderme adına 20 yılda önemli adımlar attık. Bu merkezde Marmara Bölgesi genelinde makine, otomotiv, tersane, deniz ve demir yolu ulaşım sektörlerine hitap edecek bir merkez olacak. Bölgede daha önce yapılamayan testlerin yapılmasına imkan sağlayacak. Böylelikle bir taraftan firmalarımızın zamandan tasarruf etmesini sağlarken diğer taraftan da paramızın yurt içinde kalmasını sağlamış olacağız.”

Varank, merkezde Türkiye’de daha önce yapılmayan koltuk yanmazlık gibi testlerin de gerçekleşeceğini ifade etti.

AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir de törende konuşmalar yaptı.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından merkezlerin temel atma butonuna birlikte bastı.