Bağatar’dan Yalova Lisesi’ne yeni okul binası müjdesi

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Anadolu Lisesi’nin yeni okul binası inşaat temellerinin 2023 yılının ilk aylarında atılacağını müjdeledi.

Bağatar, eski ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımı yapılan Yalova Anadolu Lisesi binası yerine yapılacak yeni bina ile ilgili bilgi veren Bağatar, yakın zamanda proje yapım ihale aşamasına geçileceğini belirtti. Bağatar, statik, elektrik, mimari çizimleri tamamlanan okul binası projesinin onay sürecinde olduğunu ifade ederek, “Bakanlığın yakın zaman içerisinde projeleri onaylamasını ve ardından yapım ihalesine geçilerek2023 yılının ilk aylarında Yalova Lisesinin temelini hep birlikte atacağız ve mümkün olan en kısa sürede projemizi tamamlayarak Yalova Lisesinde eski yıllarda olduğu gibi tekrardan eğitim öğretime devam edeceğiz inşallah” dedi.