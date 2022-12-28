Ata Kent Türk Sanat Müziği Topluluğu’nda ilk

Ata Kent Türk Sanat Müziği Topluluğu üyeleri ilk konserlerini vermenin heyecanı yaşadı. Konser performansıyla tam not alan topluluk kulakların pasını sildi.

Şefliğini TRT ses sanatçısı Seda Gökkadar’ın yaptığı Ata Kent Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun ilk konseri Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu konserde ses sanatçısı Umut Akyürek de sahne aldı.

Yalova’nın sevilen sanatçılarından Hakhan’ın sunumuyla gerçekleşen gecede, koro şarkılarının yanında, koro üyelerinin solo performansları seyircilerin beğenisini topladı. Hakhan ve Seda Gökkadar’ın düeti ise geceye damga vurdu. Uzun süre ayakta alkışlanan performansların ardından sahneyi Umut Akyürek aldı.

Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini seslendiren Akyürek, Yalovalıları kendisine hayran bıraktı. Gecenin sonunda Ata Kent Türk Sanat Müziği Topluluğu kurucu başkanları Gülay Küçük ve Murat Tanaçan sanatçılara hediye takdimi gerçekleştirdi.