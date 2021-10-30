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Arkeologlara doğa pasaportu

Doç. Dr. Selçuk Seçkin başkanlığındaki Altınova Çobankale Arkeolojik Kazı Ekibi, Hersek Lagününü gezdi.

YALOVA 30.10.2021, 14:35
Arkeologlara doğa pasaportu

Doç. Dr. Selçuk Seçkin başkanlığındaki Altınova Çobankale Arkeolojik Kazı Ekibi, Hersek Lagününü gezdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin başkanlığındaki Altınova Çobankale Arkeolojik kazı ekibi, Hersek Lagününü gezdi.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezen Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve arkeologlardan oluşan kazı ekibi, yetkililerden Altınova Belediyesi’nin bölgedeki tesisleri hakkında bilgi aldılar.

Doç. Dr. Selçuk Seçkin Ve beraberindeki arkeologlar, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ziyaretinde Altınova Belediyesi’nin Doğa Pasaportunu da aldılar. Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Marmara Denizi’nin kıyısındaki 236 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagününü ziyaret eden vatandaşlara, Altınova Belediyesi tarafından Doğa Pasaportu veriliyor. Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu, bugüne kadar 2 binin üzerinde ziyaretçiye verildi.

Doğa Pasaportu uygulamasındaki amaç ise bölgeye gelen ziyaretçileri doğa ve hayvanları koruma ve yaşatma sözleşmesinin bir gönüllüsü yapmak ve doğayı ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak.

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