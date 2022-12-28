ANDA Yalova kurtarma ekibi akreditasyon sınavını başarıyla geçti

Anda Kardeşe Vefa Derneği Yalova İl Temsilciliği Arama Kurtarma ekibi, AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan hafif akreditasyon sınavını başarı ile tamamladı.

Afet Eğitim yılı çerçevesinde ANDA Derneği temsilciliklerinde eğitimler tamamlanarak akreditasyon sürecine geçildi. ANDA Yalova’da 20 kişilik ekibi ile eğitimlerini tamamladı. Ekip akabinde de AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan hafif akreditasyon sınavını başarı ile geçti. İl Temsilcisi Ömer Faruk Tamgüç, süreç ile şöyle konuştu:

“Yalova konum itibari ile bir deprem şehridir. Biz umuyoruz ki, Yalova halkı herhangi bir afetle karşı karşıya kalmaz. Ama herhangi bir afet ile karşılaşıldığında önce Yalova özelinde ardından da tüm Türkiye’ye aktif destek verecek gerekli eğitim süreçlerini tamamlamış, ülkesi için gayret gösteren Yalova ANDA Arama Kurtarma ekibi her zaman tam destek verecektir. Emeği geçenlere ve AFAD ekibine teşekkür ederiz.”