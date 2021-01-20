Altınova’ya İHL binası yapılacak

Altınova’ya yaptırılacak olan 4 katlı, 16 derslikli İmam Hatip Lisesi binası için protokol imzalandı. 480 öğrenci kapasiteli okulun bir uygulama camii olacak.

Altınova Belediyesi’nin katkılarıyla, Altınova İmam Hatipliler Derneği tarafından ilçede yaptırılacak olan 16 derslikli Altınova İmam Hatip Lisesi binasının protokol töreni Yalova Valisi Muammer Erol’un katılımı ile valilik makamında gerçekleştirildi. Protokol imza törenine Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Altınova İmam Hatipliler Dernek Başkanı Alaeddin Akbaş, Dernek Başkan Yardımcısı Osman Erdoğan ve Dernek Muhasibi Murat Bayrak katıldı. İmza töreninin ardından Vali Muammer Erol; eğitime katkılarından dolayı Altınova İmam Hatipliler Dernek Başkanı Alaeddin Akbaş ve dernek yönetimine teşekkür ederek, yeni okulun Altınova İlçemize hayırlı olmasını dileğinde bulundu. Altınova İmam Hatip Lisesi, 2447 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek.