Altınovalılar sabah namazında buluştu

Yalova’da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla planlanan sabah namazı buluşması Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camiinde gerçekleştirildi.

Sabah namazı programına; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova İlçe Müftüsü Ümit Kartal, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zaki Sitar, Altınova Belediyespor Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş ve Altınova Belediyespor futbolcuları, din görevlileri ve cemaat katıldı.

Sabah namazı sonrasında İlçe Müftüsü Ümit Kartal tarafından sohbet yapıldı. Programda Kur’an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve tekbirler okundu.

Sabah namazı sonunda Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, programa katılan protokol ve cami cemaatiyle Onur Restoranda kahvaltıda bir araya geldi.

Camilerin, ibadet yapmanın yanı sıra, sosyal hayatta da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Camiler toplumun her kesimini kucaklayan, sosyal yaşantının içinde olan ve insanlara dini inançları konusunda yol gösteren bir kurumdur. Öte yandan; milletin dini, sosyal ve kültürel hayatında önemli yer tutan camilerimiz ve bu camilerde hizmet sunan din görevlilerimiz toplumumuz için önemli değerlerdir” diye konuştu.