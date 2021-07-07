Altınovalı pehlivanların hedefi kürsü yapmak

Yalova Altınova Belediyesi Güreş Takımı, 660. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerine dualarla uğurlandı.

Altınova Belediyesporlu Pehlivanlar, Edirne’ye hareketten önce Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’i ziyaret etti. Burada yapılan tören sonunda sporcular dualarla Kırkpınar’a uğurlandı. Altınova Belediyesporlu Pehlivanlar için Altınova Kaymakamlığı’nda düzenlenen törene Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’i yanı sıra; Altınova Belediye Başkan Vekili Şaban Cineviz, İl Genel Meclis Üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis üyesi Hasan Karabacak, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren ile Altınova Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran katıldı.

Kırkpınar’a çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerin çeşitli boylarda kürsü yapmak olduğunu dile getiren Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, “Takımımızın genel durumu gayet iyi. Çok iyi bir çalışma programıyla bu dev organizasyona hazırlandık. Bize desteklerini esirgemeyen Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral ve Meclis üyelerine, Kulüp Başkanımız Sedat Ok ve yönetimine teşekkür ederiz” dediler.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkan Vekili Şaban Cineviz ve törende yer alan protokol üyeleri, güreşçilere başarı dileklerini ilettiler. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi’nde de bulunan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.