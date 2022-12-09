Altınovalı öğrenciler ilçe büyüklerini unutmuyor

Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçede yaşayan yaşlılarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerde yaşlılarla bol bol sohbet eden gençler, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyor.

Lisenin İmam Hatip Bölümü öğrencileri, öğretmenleri Hatice Ekiz ve Özlem Bulun ile ilçede yaşayan Cemile Arslan’ı evinde ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencileri karşısında gören Cemile Arslan’ın konuklarıyla yakından ilgilendi. Gençlerle sohbet eden Cemile Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaptıkları çalışmadan dolayı öğrencilerini kutlayan Lise Müdürü Volkan Hışır, “Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk çerçevesindeki ziyaretleri oldukça önemli. Kuşakların buluşması, tecrübelerin paylaşılması oldukça değerli. Bu tür etkinliklerimi gönüllülük esasıyla devam edecektir” diye konuştu.