Altınovalı heyet KKTC’de Tatlısu Harnup Festivali’ne katıldı

Yalova’nın Altınova ilçesinden bir heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) kardeş belediye Tatlısu’nun düzenlediği festivale katıldı.

15. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’ne katıldı.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Altınova Kaymakamı Ragaip Ahmet Özyiğit Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da katıldı. Festivalde konuşma yapan Başkan Oral, Türkiye ile KKTC arasında güçlü bir bağ bulunduğunu hatırlatan Oral, “ Başarılı proje ve çalışmalarından dolayı Tatlısu Belediye Başkanımız Sayın Hayri Orçan’ı kutluyorum. Misafirperverlikleri için KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a, KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ve Tatlısu Belediye Başkanı Sayın Hayri Orçan’a çok teşekkür ederim” dedi.

Hersekzade Camii’nin minyatürü sergileniyor

Altınova Belediyesi tarafından Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nin orijinaline sadık kalınarak gerçek boyutlarda küçültülmüş minyatürü, Tatlısu Belediyesi’nin önemli bir projesi olan Minia Kıbrıs’ta sergilenmek üzere hediye edildi.