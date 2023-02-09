Altınova’dan 7. tır yola çıktı

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem sonrası Altınova Halkı, tüm imkânlarıyla deprem bölgesi için seferber oldu. İlçeden bölgeye 7. tır yola çıktı.

Altınova Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi. 7’den 77’ye ilçe halkı, depremzedeler için olağanüstü seferberlik hali yaşıyor. İlçe halkına, sanayicilere, esnafa, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Herkesten Allah razı olsun. Devlet ve Millet bir arada tüm zorlukları aştığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Altınova olarak, deprem bölgesindeki insanların sonuna kadar yanındayız” diye konuştu.

Altınova Belediyesi, deprem bölgelerindeki vatandaşlar için ilçede başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemeleri, bölgeye gönderilmeye devam ediyor. İlçeden 7. yardım tırı bölgeye gönderildi.

Yardım malzemelerine özellikle çocukların bölgedeki insanlar için yazdıkları notlar ise duygulu anlara neden oluyor. Öte yandan, Altınova Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ederken, vatandaş büyük özveriyle kampanyaya destek oluyor.