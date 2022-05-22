Altınova’da Zakkum rüzgarı

Altınova Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Festivali’nde sahne alan Zakkum gençlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Osmangazi Köprüsü’nün bir ayağının bulunduğu Hersek Sahili’nde gerçekleşen festivalin ikinci gününde gündüz plaj voleybol turnuvası, akşam ise konser gerçekleştirildi. Festivalin ikinci gününde sahne alan Zakkum, birbirinden güzel şarkılarını bu kez Altınovalılar için seslendirdi. Konseri izlemeye Altınovalıların yanı sıra çevre ilçe ve illerden konuklar da akın etti.

Konserde Zakkum grubuna doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmanın önemini anlattı. Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesi’ni de içeren Türkiye’nin ilk doğa pasaportunu alan grup üyeleri, böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladı.

Festivalde ilçedeki kadınların işlettiği Altınova Belediyesi Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı ise vatandaşların ilgi odağı oldu. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Başkan Oral çarşıyı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.