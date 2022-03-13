Altınova’da yollar açık, ekipler teyakkuzda

Yalova Altınova Belediyesi’nin tüm birimleri kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde teyakkuza geçti.

Altınova İlçesi ana arterler başta olmak üzere tüm ulaşım yollarını açık tutan ekipler 24 esasına göre aralıksız hizmet veriyor. Ekiplerin ana arterlerde ve köy yollarında yaptığı çalışmalarla ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yolları açan ekipler, 2 aranzör, 2 kepçe, 1 greyder ve 2 tuzlama aracı ile ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirirken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe genelinde kapalı yolun bulunmadığını ekiplerin canla başla görev başında olduğunu, vatandaşların da gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.