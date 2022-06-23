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Altınova’da Yaz Spor Akademisi başlıyor

Yalova Altınova Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte Yaz Spor Akademisi açılıyor. Son başvuru tarihi 1 Temmuz’d yapılacak.

YALOVA 23.06.2022, 11:18
Altınova’da Yaz Spor Akademisi başlıyor

Yalova Altınova Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte Yaz Spor Akademisi açılıyor. Son başvuru tarihi 1 Temmuz’d yapılacak.

Futbol, tekvando, voleybol, basketbol ve güreş branşlarında açılacak olan kurslara başvurular, 1 Temmuz 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Altınova Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor. Kurslara; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 doğumlu öğrencilerin başvurabilecek.

14’üncü kez açılıyor

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak amacındayız. Geleneksel hane getirilen yaz spor okullarının bu yıl 14’üncüsünü açılacağız. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun etmektedir" dedi.

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