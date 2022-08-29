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Altınova’da villada çıkan yangın korkuttu

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Karadere Köyü’nde villada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

YALOVA 29.08.2022, 18:16
Altınova’da villada çıkan yangın korkuttu

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Karadere Köyü’nde villada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Karadere Köyü’nde bir villanın 2. katında yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sebebiyle evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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