Altınova’da üniversitelilerle samimi buluşma

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve ilçe protokolü, Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi. Okul binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Oral öğrencilere sucuk ekmek ve ayran ikram etti.

Altınova Meslek Yüksek Okulu binasında gerçekleşen etkinliğe; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok ve Şaban Cineviz, AK Parti Altınova İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Oku Müdürü Öğr. Gör. Kpt. Hakan Kahramaner ile öğretim görevlileri katıldı

“Onların fikirlerini çok önemsiyor”

Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulan ilçe protokolü, görüş alışverişinde bulundular. Buluşmanın oldukça yararlı olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Altınova Meslek Yüksek Okulu’muzun değerli öğrencileriyle sucuk ekmek keyfi yaptık. Onların fikirlerini çok önemsiyor, güzel enerjilerine çok inanıyorum” diye konuştu.