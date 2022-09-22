Altınova’da Türk-İslam Sanatları eserleri sergileniyor

Yalova El Sanatları Eğitim ve Kültür Derneği’nin destekleri, Huriye Baş Baltacı’nın usta öğreticiliğinde, kursiyerler tarafından hazırlanan ‘Neva Karma Sergisi’ Altınova Belediyesi’nde açıldı.

Yalova El Sanatları Eğitim ve Kültür Derneği’nin destekleri, Huriye Baş Baltacı’nın usta öğreticiliğinde, kursiyerler tarafından hazırlanan ‘Neva Karma Sergisi’ Altınova Belediyesi zemin katında açıldı.

Altınova Belediyesi Zemin katında açılan Türk-İslam Sanatlarından minyatür, tezhip, ebru, kara kalem, hat, kaligrafi ve sulu boya eserlerinin yer aldığı sergi açılışına, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin oral, Altınova Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı ve Bilal ok ile sanatsevereler katıldı. Eserler sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Altınova Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği desteğin çok önemli olduğunu ifade eden Huriye Baş Baltacı, “Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a sanata verdiği önemden dolayı teşekkür ediyoruz. Yalova El Sanatları Eğitim ve Kültür Derneği olarak, Türk-İslam Sanatlarının tanınıp uygulanması yönünde ciddi çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da böylesi önemli bir serginin ilçede açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek sanatçıları kutladı.