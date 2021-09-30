banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

Altınova’da trafik kazası: 1 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana kazada 1 kişi yaralandı.

YALOVA 30.09.2021, 14:49
Altınova’da trafik kazası: 1 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Zeytinlik Caddesi 113. Sokakta 77 EF 017 plakalı araç ile16 AGU 225 plakalı araç çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık ve emniyet güçleri olay yerine gelerek kazaya müdahale etti. Kazada yaralanan bir kişi Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P